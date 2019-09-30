Выпуск новостей за 14:00: Скандал в центре реабилитации детей. Похороны Жака Ширака

В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 14:00 – персонал заведения игнорировал жалобы 14-летней подопечной на плохое самочувствие, пока ребенка не забрала скорая с подозрением на внутреннее кровотечение. И то благодаря вмешательству матери и местных активистов. Во Франции сегодня похоронят Жака Ширака. В полдень его отпевают в парижской церкви Сен-Сюльпис.

Также в выпуске: В украинском сегменте сети Фейсбук набирает обороты новый зрелищный челендж – в стиле игры в тетрис. Тупой и писклявый – такими эпитетами наградил Путина один из жителей его родного города Санкт-Петербурга. В украинской Умани продолжаются празднования иудейского Нового года – Рош ха-Шана.

Источник: 24 канал