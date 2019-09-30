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      Выпуск новостей за 14:00: Скандал в центре реабилитации детей. Похороны Жака Ширака

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 14:00 – персонал заведения игнорировал жалобы 14-летней подопечной на плохое самочувствие, пока ребенка не забрала скорая с подозрением на внутреннее кровотечение. И то благодаря вмешательству матери и местных активистов. Во Франции сегодня похоронят Жака Ширака. В полдень его отпевают в парижской церкви Сен-Сюльпис.

      Также в выпуске:

      В украинском сегменте сети Фейсбук набирает обороты новый зрелищный челендж – в стиле игры в тетрис.

      Тупой и писклявый – такими эпитетами наградил Путина один из жителей его родного города Санкт-Петербурга.

      В украинской Умани продолжаются празднования иудейского Нового года – Рош ха-Шана.

      blog_ava
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      Теги: Дети и несовершеннолетние Жак Ширак Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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