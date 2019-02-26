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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 14:00: Скандал в "Укроборонпроме". Приговор для виновников ДТП в Харькове

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 14:00 – журналисты программы "Наши деньги" разоблачили ошеломляющую коррупционную схему хищений в оборонке во главе с членом СНБО и другом Петра Порошенко. В Харькове суд огласит приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые являются фигурантами смертельных ДТП.

      Также в выпуске:

      Организаторы "Евровидения" спокойно отреагировали на то, что победительница Национального отбора певица MARUV не будет представлять Украину на песенном конкурсе.

      На Востоке Украины погиб один украинский военный, почти 100 снарядов и мин калибра 125 миллиметров за день выпустили пророссийские боевики по позициям ВСУ.

      Трое молодых мужчин подорвались на взрывном устройстве в лесополосе Донецкой области.

      Олега Гладковского лишат полномочий заместителя секретаря СНБО на время расследования.

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП Укроборонпром Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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