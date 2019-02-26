Выпуск новостей за 14:00: Скандал в "Укроборонпроме". Приговор для виновников ДТП в Харькове

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 14:00 – журналисты программы "Наши деньги" разоблачили ошеломляющую коррупционную схему хищений в оборонке во главе с членом СНБО и другом Петра Порошенко. В Харькове суд огласит приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые являются фигурантами смертельных ДТП.

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