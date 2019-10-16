Выпуск новостей за 14:00: "Слуги народа" против журналистов. Избиение школьницы в Запорожье

В выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 14:00 – депутаты от "Слуги народа" один за одним обзывают журналистов овцами. Первым был бывший блогер Максим Бужанский, а теперь и экс-журналист Александр Дубинский. В Запорожье банда школьниц избила восьмиклассницу на школьном стадионе. Дело уже расследует полиция.

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