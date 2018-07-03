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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: Смерть украинского пехотинца. Испорченные отпуска украинцев

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 14:00 – в харьковской больнице умер украинский морской пехотинец Эдуард Федоров, который получил ранение в районе ОСС. За его жизнь врачи боролись пять дней. Министр инфраструктуры Владимир Омелян устроил "очную ставку" сторонам конфликта, в результате которого пострадали украинские туристы. Самолеты обещают проверять, туристам советуют обращаться в суд

Также в выпуске:

Депутаты обещают бросать за решетку злостных неплательщиков алиментов.

Владимир Балух уверяет, что выиграет все суды.

Украинские туристы наконец вернулись из Албании.

 

Теги: Жертвы Украина – Россия Операция Объединенных сил Новости Харькова авиация Украинские туристы застряли за рубежом Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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