Выпуск новостей за 14:00: Смерть украинского пехотинца. Испорченные отпуска украинцев

Выпуск новостей за 14:00: Смерть украинского пехотинца. Испорченные отпуска украинцевВыпуск новостей 19 Читати новину українською
В выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 14:00 – в харьковской больнице умер украинский морской пехотинец Эдуард Федоров, который получил ранение в районе ОСС. За его жизнь врачи боролись пять дней. Министр инфраструктуры Владимир Омелян устроил "очную ставку" сторонам конфликта, в результате которого пострадали украинские туристы. Самолеты обещают проверять, туристам советуют обращаться в суд
Также в выпуске:
Депутаты обещают бросать за решетку злостных неплательщиков алиментов.
Владимир Балух уверяет, что выиграет все суды.
Украинские туристы наконец вернулись из Албании.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии