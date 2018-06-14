Выпуск новостей за 14:00: Смертельное ДТП на Львовщине. Выдвижение Трампа на Нобелевскую премию
В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 14:00 – Ночью, 14 июня, на трассе Киев-Чоп в Бродовском районе Львовской области произошло ужасное ДТП. В результате лобового столкновения двух микроавтобусов погиб человек, еще 9 человек доставили в больницы. Норвежские депутаты выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
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Спорткар за 8 миллионов гривен бросили на обочине трассы Харьков-Днепр.
Источник: 24 канал
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