Выпуск новостей за 14:00: Снегопад в Киеве. Дело нардепа Пашинского
В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 14:00 – в Киеве выпал обильный мокрый снег, по словам синоптиков, он будет падать почти весь день. Из-за гололеда на дорогах, Правый берег Киева парализовали пробки. Полиция вручила подозрение мужчине, который два года назад пострадал в результате огнестрельного перелома, который ему нанес народный депутат Сергей Пашинский.
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Источник: 24 канал
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