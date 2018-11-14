16:27
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 14:00: Снегопад в Киеве. Дело нардепа Пашинского

      Выпуск новостей 69 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 14:00 – в Киеве выпал обильный мокрый снег, по словам синоптиков, он будет падать почти весь день. Из-за гололеда на дорогах, Правый берег Киева парализовали пробки. Полиция вручила подозрение мужчине, который два года назад пострадал в результате огнестрельного перелома, который ему нанес народный депутат Сергей Пашинский.

      Также в выпуске:

      В Смеле ввели чрезвычайное положение, из-за отсутствия отопления.

      Смертельный пожар в Запорожье унес жизни трех детей.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Снег в Украине Сергей Пашинский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Скандал с премьером Чехии: почему политик может уйти в отставку и при чем здесь Крым
      сегодня , 15:32 Скандал с премьером Чехии: почему политик может уйти в отставку и при чем здесь Крым
      Євгенія Мазур 158
      Новий курс: у "ДНР" після виборів почали звільняти бюджетників
      сегодня , 15:00 Новий курс: у "ДНР" після виборів почали звільняти бюджетників
      Олексій Чибісов 1472
      Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      сегодня , 13:00 Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      Павло Казарін 612
      Пробки в Киеве: город парализовало после первого снега – карта
      сегодня , 12:45 Пробки в Киеве: город парализовало после первого снега – карта
      2029
      Як допомогти іноземним експертам добрати гідних суддів антикорупційного суду?
      сегодня , 12:00 Як допомогти іноземним експертам добрати гідних суддів антикорупційного суду?
      Реанімаційний пакет реформ 99
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей 20 мая по состоянию на 14:00
       20 мая 2015 , 14:51
      Выпуск новостей за 22:00: Уничтожили мурал с "Моторолой". Тишина в Авдеевской промзоне
       2 ноября 2016 , 23:04
      Выпуск новостей за 19:00: Вакцинация в Украине. Трудоустройство иностранцев в Украине
       26 октября , 19:49
      Выпуск новостей за 09:00: Победа на "Играх непокоренных". Ситуация на фронте
       26 октября , 09:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук