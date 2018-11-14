Выпуск новостей за 14:00: Снегопад в Киеве. Дело нардепа Пашинского

В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 14:00 – в Киеве выпал обильный мокрый снег, по словам синоптиков, он будет падать почти весь день. Из-за гололеда на дорогах, Правый берег Киева парализовали пробки. Полиция вручила подозрение мужчине, который два года назад пострадал в результате огнестрельного перелома, который ему нанес народный депутат Сергей Пашинский.

Также в выпуске: В Смеле ввели чрезвычайное положение, из-за отсутствия отопления. Смертельный пожар в Запорожье унес жизни трех детей.