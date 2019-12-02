16:36
2 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 14:00: Снегопад в США. Задержание подозреваемых в убийстве сына Соболева

      10 Читати новину українською
      Выпуск новостей с Лесей Вакулюк / 24 канал

      В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 14:00 – снегопад накрыл большинство американских штатов. Кое-где сугробы достигали 30 сантиметров. Подозреваемых в убийстве сына бизнесмена и депутата облсовета Вячеслава Соболева уже задержала полиция.

      Также в выпуске:

      В канадской провинции Онтарио из-за метели столкнулись более 40 автомобилей.

      На Донбассе из-за диверсантов погибли двое украинских бойцов.

      В Киеве на проспекте Юрия Гагарина горел детский сад: погиб охранник, ему было 74.

      Письмо, которое стоило жизни сыну Соболева: журналист раскрыл скандальные детали
      сегодня
      2424
      Теги: Покушение на Соболева Погода Новости США Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:36 Кто такой Артур Емельянов, которого связывают с обстрелом авто в Киеве
      1
      сегодня , 16:00 Чому замах на Соболєва – наслідок реформ, які не відбулися
      Блог Соцмережі 414
      сегодня , 15:00 Мета Путіна – гроші, – Project Syndicate
      Світові Медіа 396
      сегодня , 14:30 Музыкальные новинки ноября: 10 песен и альбомов, которые нельзя пропустить
      Олена Булан 65
      сегодня , 12:00 Испытание декабрем. Два события, которые могут стоить Зеленскому кресла, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 2462
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук