Выпуск новостей за 14:00: Снегопад в США. Задержание подозреваемых в убийстве сына Соболева
В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 14:00 – снегопад накрыл большинство американских штатов. Кое-где сугробы достигали 30 сантиметров. Подозреваемых в убийстве сына бизнесмена и депутата облсовета Вячеслава Соболева уже задержала полиция.
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