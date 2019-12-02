Выпуск новостей за 14:00: Снегопад в США. Задержание подозреваемых в убийстве сына Соболева

В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 14:00 – снегопад накрыл большинство американских штатов. Кое-где сугробы достигали 30 сантиметров. Подозреваемых в убийстве сына бизнесмена и депутата облсовета Вячеслава Соболева уже задержала полиция.

Также в выпуске: В канадской провинции Онтарио из-за метели столкнулись более 40 автомобилей. На Донбассе из-за диверсантов погибли двое украинских бойцов. В Киеве на проспекте Юрия Гагарина горел детский сад: погиб охранник, ему было 74.