Выпуск новостей за 14:00: Снятие экономической блокады с ОРДЛО. Новый глава полиции в ООС
В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 14:00 – второй президент Украины Леонид Кучма, которого новоизбранный назначил главой украинской делегации в Минске, предложил не стрелять в ответ врагу и даже снять экономическую блокаду с ОРДЛО. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов возглавит полицию в ООС
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