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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 14:00: Снятие экономической блокады с ОРДЛО. Новый глава полиции в ООС

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 14:00 – второй президент Украины Леонид Кучма, которого новоизбранный назначил главой украинской делегации в Минске, предложил не стрелять в ответ врагу и даже снять экономическую блокаду с ОРДЛО. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов возглавит полицию в ООС

      Также в выпуске:

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      Следователи по делу убитого 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком не требовали экспертиз на алкоголь, потому что был выходной.

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      Теги: Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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