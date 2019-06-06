Выпуск новостей за 14:00: Снятие экономической блокады с ОРДЛО. Новый глава полиции в ООС

В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 14:00 – второй президент Украины Леонид Кучма, которого новоизбранный назначил главой украинской делегации в Минске, предложил не стрелять в ответ врагу и даже снять экономическую блокаду с ОРДЛО. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов возглавит полицию в ООС

Также в выпуске: Вследствие мощных обстрелов в Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил ранение. Верховная Рада приняла закон о временной следственной комиссии, в котором четко прописана процедура импичмента. В большинстве областей Украины синоптики прогнозируют дожди и грозы, которые будет сопровождать сильный ветер. Следователи по делу убитого 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком не требовали экспертиз на алкоголь, потому что был выходной.

Источник: 24 канал