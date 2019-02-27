Выпуск новостей за 14:00: Спасенные туристы в Карпатах. Изменение правил Нацотбора Евровидения
В выпуске новостей за 27 февраля по состоянию на 14:00 – в Карпатах целую ночь спасатели искали двух заблудившихся туристов и только утром их удалось найти. Мужчина и женщина заблудились в районе горы Говерла. Правительство обязало НСТУ изменить правила отбора конкурсантов. Поэтому исполнители, которые выступали в России, не могут представлять Украину на песенном конкурсе.
Также в выпуске:
Конституционный суд Украины отменил уголовную статью о незаконном обогащении.
Правоохранители пока не обращались к журналистам программы "Наши деньги", которые разоблачили схему незаконного обогащения в "Укроборонпроме".
Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе четыре наших защитника получили ранения.
Источник: 24 канал
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