Выпуск новостей за 14:00: Столкновения в горсовете Киева. Ситуация на фронте

Выпуск новостей за 14:00: Столкновения в горсовете Киева. Ситуация на фронтеВыпуск новостей 15 Читати новину українською
В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 14:00 – на месте музея по документам торговый центр, активисты требуют сохранения культурного слоя со времен Киевской Руси. Российско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских защитников ранены.
Также в выпуске:
Украинские военные на Донбассе задержали своего бывшего коллегу, который сбежал на сторону террористической ЛНР.
В Киеве прощаются с Иваном Драчом, тысячи людей пришли отдать последнюю дань уважения выдающемуся деятелю.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова продолжает добиваться встречи с Олегом Сенцовым.
Источник: 24 канал
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