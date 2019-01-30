Выпуск новостей за 14:00: Стрельба в центре Днепра. Эвакуация школ в Кривом Роге

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 14:00 – в центре Днепра стреляли из гранатомета, неизвестный открыл огонь по авто, которое проезжало по дороге. Нападавший попал в машину со стороны водителя, прогремел мощный взрыв. Но ни водитель, ни его пассажир не пострадали. Из-за возможного заминирования в Кривом Роге эвакуировали шесть школ. На местах работают следственно-оперативные группы.

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