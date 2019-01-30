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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 14:00: Стрельба в центре Днепра. Эвакуация школ в Кривом Роге

      Выпуск новостей 42 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 14:00 – в центре Днепра стреляли из гранатомета, неизвестный открыл огонь по авто, которое проезжало по дороге. Нападавший попал в машину со стороны водителя, прогремел мощный взрыв. Но ни водитель, ни его пассажир не пострадали. Из-за возможного заминирования в Кривом Роге эвакуировали шесть школ. На местах работают следственно-оперативные группы.

      Также в выпуске:

      Пятеро рабочих, пострадавших при взрыве на заводе в Каменском, до сих пор находятся в реанимации.

      Сергея Стерненко, который 29 января развернул плакат "Кто заказал Катю Гандзюк?" перед Выставочным центром, вызвали в суд.

      Митрополит Симеон, который перешел к Православной церкви Украины, подал в суд на главу УПЦ МП Онуфрия.

      Парламент Венесуэлы обвинил президента Николаса Мадуро в попытке вывезти из страны 20 тонн золота в Россию.

      Теги: Новости Украины Новости Днепра Новости Кривого Рога Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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