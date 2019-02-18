Выпуск новостей за 14:00: Суд над украинскими моряками. Компенсация из-за взрыва в Балаклее
В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 14:00 – в Москве рассмотрят жалобу на арест четырех украинцев, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива. Пострадавшие от взрывов в Балаклее требуют компенсацию, которую выиграли в суде еще в 2017 году.
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Источник: 24 канал
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