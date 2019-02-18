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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 14:00: Суд над украинскими моряками. Компенсация из-за взрыва в Балаклее

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 14:00 – в Москве рассмотрят жалобу на арест четырех украинцев, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива. Пострадавшие от взрывов в Балаклее требуют компенсацию, которую выиграли в суде еще в 2017 году.

      Также в выпуске:

      В Днепре под лед провалились сразу 6 мужчин, один из которых погиб.

      Евросоюз объявит новые санкции в отношении России из-за военной агрессии в Азовском море.

      Евродепутатов не пустили в Венесуэлу, не сообщив причин запрета на въезд.

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      Теги: Новости Украины Взрывы в Балаклее на военных складах Конфликт в Азовском море Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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