Выпуск новостей за 14:00: Суд над украинскими моряками. Компенсация из-за взрыва в Балаклее

В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 14:00 – в Москве рассмотрят жалобу на арест четырех украинцев, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива. Пострадавшие от взрывов в Балаклее требуют компенсацию, которую выиграли в суде еще в 2017 году.

Также в выпуске: В Днепре под лед провалились сразу 6 мужчин, один из которых погиб. Евросоюз объявит новые санкции в отношении России из-за военной агрессии в Азовском море. Евродепутатов не пустили в Венесуэлу, не сообщив причин запрета на въезд.