Выпуск новостей за 14:00: Суд отпустил фигуранта в деле MH17. Поджог авто невестки Гонтаревой

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 14:00 – Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство. В Киеве неизвестные облили бензином автомобиль невестки Валерии Гонтаревой и подожгли его.

Также в выпуске: Сегодня начинает работу Антикоррупционный суд, создание которого из-за отсутствия реформы правосудия давно требовали активисты. 40 евродепутатов призвали Владимира Зеленского не обменивать одного из главных свидетелей по делу катастрофы самолета MH17 Владимира Цемаха. В СМИ появилась информация, что киевский суд заочно арестовал одного из фигурантов дела "Роттердам+", бывшего главу НКРЕКП Дмитрия Вовка. Под оккупированной Горловкой погиб боец полка "Азов" Эдуард Шахов на псевдо "Шах".

Источник: 24 канал