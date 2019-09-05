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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 14:00: Суд отпустил фигуранта в деле MH17. Поджог авто невестки Гонтаревой

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 14:00 – Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство. В Киеве неизвестные облили бензином автомобиль невестки Валерии Гонтаревой и подожгли его.

      Также в выпуске:

      Сегодня начинает работу Антикоррупционный суд, создание которого из-за отсутствия реформы правосудия давно требовали активисты.

      40 евродепутатов призвали Владимира Зеленского не обменивать одного из главных свидетелей по делу катастрофы самолета MH17 Владимира Цемаха.

      В СМИ появилась информация, что киевский суд заочно арестовал одного из фигурантов дела "Роттердам+", бывшего главу НКРЕКП Дмитрия Вовка.

      Под оккупированной Горловкой погиб боец полка "Азов" Эдуард Шахов на псевдо "Шах".

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      Теги: MH17 Валерия Гонтарева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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