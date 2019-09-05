Выпуск новостей за 14:00: Суд отпустил фигуранта в деле MH17. Поджог авто невестки Гонтаревой
В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 14:00 – Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство. В Киеве неизвестные облили бензином автомобиль невестки Валерии Гонтаревой и подожгли его.
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