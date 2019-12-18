Выпуск новостей за 14:00: Суд во Львове. обвал шахты

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 14:00 – Хозяйственный суд начал рассматривать обращение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о лишении европейского инвестора CTP права собственности. В Донецкой области возле города Угледар, что на подконтрольной Украине территории, на шахте произошел обвал. В то время там был горняк – его поиски до сих пор продолжаются.

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Трехсторонняя контактная группа сегодня должна впервые встретиться после нормандских переговоров. Запланирована встреча во второй половине дня. На ней должны согласовать окончательную дату и списки пленных на обмен.

Адвокаты подозреваемых по делу Шеремета – Яны Дугарь и Юлии Кузьменко должны были обжаловать решение об их аресте.

Верховная Рада приняла закон, который фактически снимает с избранников неприкосновенность.