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      Выпуск новостей за 14:00: Сущенко даст пресс-конференцию. ПАСЕ требует доступ к Цемаху

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 14:00 – политзаключенный Роман Сущенко и его адвокат Марк Фейгин даст пресс-конференцию 11 сентября в здании "Укринформа", где и работает бывший пленник. Россия обязана предоставить следствию доступ. Так решили в Парламентской Ассамблее Совета Европы, поскольку Россия является ее членом, следовательно обязана бороться с безнаказанностью.

      Также в выпуске:

      Освобожденные политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко провели пресс-конференцию для журналистов. Они отметили, что вернутся на оккупированные территории "только на танках".

      Вчера во время своей первой прогулки после обмена по Крещатику, Олега Сенцова атаковали десятки желающих сфотографироваться.

      На фронте не утихают выстрелы. Российские наемники за прошедшие сутки ранили одного нашего защитника. Враги упорно игнорируют режим прекращения огня.

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      Теги: Владимир Цемах Новости России ПАСЕ Марк Фейгин Роман Сущенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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