Выпуск новостей за 14:00: Сущенко даст пресс-конференцию. ПАСЕ требует доступ к Цемаху

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 14:00 – политзаключенный Роман Сущенко и его адвокат Марк Фейгин даст пресс-конференцию 11 сентября в здании "Укринформа", где и работает бывший пленник. Россия обязана предоставить следствию доступ. Так решили в Парламентской Ассамблее Совета Европы, поскольку Россия является ее членом, следовательно обязана бороться с безнаказанностью.

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Освобожденные политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко провели пресс-конференцию для журналистов. Они отметили, что вернутся на оккупированные территории "только на танках".

Вчера во время своей первой прогулки после обмена по Крещатику, Олега Сенцова атаковали десятки желающих сфотографироваться.

На фронте не утихают выстрелы. Российские наемники за прошедшие сутки ранили одного нашего защитника. Враги упорно игнорируют режим прекращения огня.