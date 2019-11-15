Выпуск новостей за 14:00: ТЭЦ Дубневичей передадут "Нафтогазу". Потоп в Венеции

В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 14:00 – жители Нового Роздола и Новояворовск скоро получат горячие батареи. Две местные ТЭЦ, принадлежащие братьям Дубневича, передадут новым управляющим – государственной компании "Нафтогаз Тепло". В Венеции объявили чрезвычайное положение. Все из-за масштабных подтоплений в городе.

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