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      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
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      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 14:00: ТЭЦ Дубневичей передадут "Нафтогазу". Потоп в Венеции

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 14:00 – жители Нового Роздола и Новояворовск скоро получат горячие батареи. Две местные ТЭЦ, принадлежащие братьям Дубневича, передадут новым управляющим – государственной компании "Нафтогаз Тепло". В Венеции объявили чрезвычайное положение. Все из-за масштабных подтоплений в городе.

      Также в выпуске:

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      Теги: Выпуск новостей Нафтогаз Новости Львова
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