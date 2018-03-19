Выпуск новостей за 14:00: Транспортный коллапс в Днепре. Взрыв в Техасе
В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 14:00 – транспортное движение в Днепре остановилось из-за большого снега. В американском городе Остин снова взорвалась посылка. Два человека пострадали.
Также в выпуске:
В Верховной Раде планируют законодательно утвердить незаконность российских выборов.
В Украине растет нелегальная продажа оружия.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 Канал
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