Выпуск новостей за 14:00: Ухудшение состояния здоровья Сенцова. Стрельба возле КПИ

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 14:00 – длительное голодание украинского режиссера Олега Сенцова дает о себе знать, у него обнаружили органическое поражение сердца, печени и почек. Сейчас Олег находится в тюремной больнице. Ночью возле Киевского политехнического института произошла стрельба. Конфликт случился между ребятами-студентами из КПИ и еще несколькими мужчинами.

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