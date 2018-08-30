Выпуск новостей за 14:00 Умер Кобзон. Акция под посольством РФ

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 14:00 – умер главный голос Советского Союза, а также большой друг так называемой Новороссии и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон, которому было 80 лет. В конце июля Кобзон попал в больницу в тяжелом состоянии, а затем впал в кому. Под посольством РФ активисты требуют найти пропавших на оккупированном полуострове крымчан.

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