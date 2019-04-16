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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Выпуск новостей за 14:00: Уничтожение техники боевиков. Новый закон об интернете в России

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 14:00 – бойцы полка "Азов", которые обороняют Светлодарскую дугу, уничтожили военную технику противника. Госдума России приняла законопроект о "суверенном интернете". Роскомнадзор будет следить за работой россегмента сети, чтобы не допустить так называемых внешних вмешательств: будут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в РФ ресурсы.

      Также в выпуске:

      Почти 3 тысячи международных экспертов будут наблюдать, как голосуют украинцы.

      К кампании по реставрации Нотр-Дама, анонсированной Макроном, уже присоединилась семья французских бизнесменов Пино. Миллиардеры выделили 100 млн евро.

      Надежда Савченко и Владимир Рубан вышли на свободу. Суд освободил из-под стражи подозреваемых в подготовке масштабного теракта в центре Киева, так как у обоих в полночь завершился срок содержания под стражей.

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      Теги: Выпуск новостей Новости России Война на Донбассе "Азов"
      Источник: 24 канал
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