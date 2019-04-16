Выпуск новостей за 14:00: Уничтожение техники боевиков. Новый закон об интернете в России

В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 14:00 – бойцы полка "Азов", которые обороняют Светлодарскую дугу, уничтожили военную технику противника. Госдума России приняла законопроект о "суверенном интернете". Роскомнадзор будет следить за работой россегмента сети, чтобы не допустить так называемых внешних вмешательств: будут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в РФ ресурсы.

Также в выпуске: Почти 3 тысячи международных экспертов будут наблюдать, как голосуют украинцы. К кампании по реставрации Нотр-Дама, анонсированной Макроном, уже присоединилась семья французских бизнесменов Пино. Миллиардеры выделили 100 млн евро. Надежда Савченко и Владимир Рубан вышли на свободу. Суд освободил из-под стражи подозреваемых в подготовке масштабного теракта в центре Киева, так как у обоих в полночь завершился срок содержания под стражей.

Источник: 24 канал