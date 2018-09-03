Выпуск новостей за 14:00: Утечка хлора в Кривом Роге. Изменения в Конституцию

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 14:00 – в Кривом Роге произошла масштабная утечка хлора. Около 30-ти килограммов вещества вытекло во время транспортировки. Президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект об изменениях в Конституцию, согласно которым Черноморскому флоту РФ запрещается арендовать военные базы в Крыму на конституционном уровне.

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