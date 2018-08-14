Выпуск новостей за 14:00: Ужасное ДТП в Винницкой области. Установление рекорда на воде
В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 14:00 – в Винницкой области лоб в лоб столкнулись две легковушки, в результате ДТП пятеро травмированных. Водитель автомобиля КИА выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль "Peugeot". Украинец решил установить рекорд. Пройти по воде от Киева до Одессы на сапборде – плоской плавучей конструкции вытянутой формы.
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Источник: 24 канал
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