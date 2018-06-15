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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: В Запорожье мать хотела продать ребенка. Соглашение между обеими Корея

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 14:00 – в Запорожье мать хотела продать сына за 50 тысяч гривен. КНДР и Южная Корея заключили соглашение, согласно которому страны начнут восстанавливать контакты между своими военными.

Также в выпуске:

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Почти три десятка человек вызволили из рабства одесские правоохранители. Среди освобожденных– женщина на восьмом месяце беременности, за все время она ни разу не проходила медицинское обследование.

Украинскую омбудсменку Людмилу Денисову не пустили к Олегу Сенцову.

38 стран призвали Генсека ООН посодействовать освобождению Олега Сенцова.

Теги: Южная Корея КНДР Дети Новости Запорожья Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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