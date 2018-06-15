Выпуск новостей за 14:00: В Запорожье мать хотела продать ребенка. Соглашение между обеими Корея

В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 14:00 – в Запорожье мать хотела продать сына за 50 тысяч гривен. КНДР и Южная Корея заключили соглашение, согласно которому страны начнут восстанавливать контакты между своими военными.

Также в выпуске: Состояние детей, которые пострадали от взрыва авто в Киеве. Последние новости с фронта. Почти три десятка человек вызволили из рабства одесские правоохранители. Среди освобожденных– женщина на восьмом месяце беременности, за все время она ни разу не проходила медицинское обследование. Украинскую омбудсменку Людмилу Денисову не пустили к Олегу Сенцову. 38 стран призвали Генсека ООН посодействовать освобождению Олега Сенцова.