Выпуск новостей за 14:00: Вето на закон о химической кастрации. Покушение на ректора в Тернополе

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 14:00 – президент Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации, который принял предыдущий парламент. Неизвестные подбросили бомбу во двор главы Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Мужчину вместе с женой забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Также в выпуске: Обвиняемую в смертельном ДТП в Харькове Алену Зайцеву этапировали в колонию. Найти остатки и вернуть погибшим имена. Уже пять лет на Донбассе работает миссия "Эвакуация 200". В Киеве состоялся допремьерный показ фильма о Василии Стусе "Запрещенный".

Источник: 24 канал