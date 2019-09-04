Выпуск новостей за 14:00: Вето на закон о химической кастрации. Покушение на ректора в Тернополе
В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 14:00 – президент Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации, который принял предыдущий парламент. Неизвестные подбросили бомбу во двор главы Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Мужчину вместе с женой забрали в больницу в тяжелом состоянии.
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Источник: 24 канал
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