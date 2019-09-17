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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 14:00: Вилкула и Колесникова отпустили на поруки. Дело в отношении Джонсона

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 14:00 – экс-депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Такую меру пресечения сегодня избрал Октябрьский суд Днепра. Планы британского премьера Бориса Джонсона о выходе страны из ЕС могут пошатнуться. В Верховном суде Великобритании начали рассмотрение дела в отношении премьера.

      Также в выпуске:

      Боевики нарушают Минские договоренности, палят из запрещенного калибра, в результате чего один украинский военный погиб, двое – ранены.

      Саудовская Аравия намерена обратиться в ООН для расследования нападения на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в мире.

      Ночью неизвестные сожгли дотла дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

       

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      Теги: Александр Вилкул Великобритания Выпуск новостей Дмитрий Колесников
      Источник: 24 канал
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