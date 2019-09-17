Выпуск новостей за 14:00: Вилкула и Колесникова отпустили на поруки. Дело в отношении Джонсона

В выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 14:00 – экс-депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки. Такую меру пресечения сегодня избрал Октябрьский суд Днепра. Планы британского премьера Бориса Джонсона о выходе страны из ЕС могут пошатнуться. В Верховном суде Великобритании начали рассмотрение дела в отношении премьера.

Также в выпуске: Боевики нарушают Минские договоренности, палят из запрещенного калибра, в результате чего один украинский военный погиб, двое – ранены. Саудовская Аравия намерена обратиться в ООН для расследования нападения на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в мире. Ночью неизвестные сожгли дотла дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Источник: 24 канал