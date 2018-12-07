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      Выпуск новостей за 14:00: Визит президента Литвы в Порошенко. Жуткое убийство в Одессе

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 14:00 – с официальным визитом в Украину прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте, известная своей антикремлевской позицией, и уже встретилась с Петром Порошенко. В Одессе мужчина убил бывшую жену и поджег квартиру из-за опекунства над ребенком. Конфликт за сына, который по решению суда жил у каждого из родителей по очереди, длился несколько лет.

      Также в выпуске:

      В Киеве продолжается план перехвата из-за стрельбы и ограбления.

      В Крыму продолжается "суд" над правозащитником Эмилем Курбединовим, который является адвокатом пленных украинских моряков.

      К украинским пленным морякам наконец допустили консула.

      Теги: Петр Порошенко Даля Грибаускайте Литва Выпуск новостей Новости Одессы Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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