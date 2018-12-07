Выпуск новостей за 14:00: Визит президента Литвы в Порошенко. Жуткое убийство в Одессе

В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 14:00 – с официальным визитом в Украину прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте, известная своей антикремлевской позицией, и уже встретилась с Петром Порошенко. В Одессе мужчина убил бывшую жену и поджег квартиру из-за опекунства над ребенком. Конфликт за сына, который по решению суда жил у каждого из родителей по очереди, длился несколько лет.

Также в выпуске: В Киеве продолжается план перехвата из-за стрельбы и ограбления. В Крыму продолжается "суд" над правозащитником Эмилем Курбединовим, который является адвокатом пленных украинских моряков. К украинским пленным морякам наконец допустили консула.