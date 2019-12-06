Выпуск новостей за 14:00 Военный оркестр во Львове. Елка в США

В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 14:00 – в центре Львова под открытым небом устроили концерт ко Дню Вооруженных сил Украины. Перед гарнизонным храмом сыграл оркестр. В США уже зажигают главные елки. Гламурная засияла в Нью-Йорке – почти 60-летнее дерево установили в Рокфеллер-центре.

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Число жертв при пожаре в колледже Одессы и пропавших без вести в огне возросло. Накануне около восьми часов вечера спасатели на пепелище наткнулись на тело женщины. Выяснилось, что это – преподавательница колледжа Анна Бортюк.

Херсонские патрульные, по требованию водителя дорогой иномарки, оштрафовали карету скорой помощи. Якобы скоторая, которая стояла у подъезда многоэтажки, мешала проехать джипу местного жителя.

В Николаеве заминировали все школы. Такое анонимное сообщение сегодня поступило в полицию с самого утра. Детей сразу эвакуировали, а оперативники взялись проверять все учебные заведения. Однако взрывчатки не обнаружили.