Выпуск новостей за 14:00: Восстановление работы КПВВ. Обыски на телеканале "Белсат" в Беларуси
В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 14:00 – крупнейший контрольно-пропускной пункт в Марьинке возобновил свою работу. С семи утра пограничники начали пропускать граждан и транспорт через линию разграничения. Репрессии против свободы слова перед выборами президента. Так журналисты белорусской филиала польского телеканала "Белсат" объяснили обыски в их офисе в Минске.
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Источник: 24 канал
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