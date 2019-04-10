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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 14:00: Восстановление работы КПВВ. Обыски на телеканале "Белсат" в Беларуси

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 14:00 – крупнейший контрольно-пропускной пункт в Марьинке возобновил свою работу. С семи утра пограничники начали пропускать граждан и транспорт через линию разграничения. Репрессии против свободы слова перед выборами президента. Так журналисты белорусской филиала польского телеканала "Белсат" объяснили обыски в их офисе в Минске.

      Также в выпуске:

      В Днепре произошло масштабное ДТП.

      Стадион "Олимпийский" получил заявки на проведение дебатов от обоих кандидатов.

      Лидеры ЕС обсудят отсрочку Brexit.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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