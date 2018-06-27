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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: Возвращение украинских моряков. Судебный иск против Порошенко

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 14:00 – Украинские моряки, которых обвиняли в контрабанде, вернулись домой после полуторагодовалого пребывания в Греции. Активисты подали в суд на Петра Порошенко за назначения Павла Жебривского аудитором НАБУ.

Также в выпуске:

СБУ задержало двух кремлевских агитаторов в Днепропетровской области.

Виновнику смертельного ДТП в Ровенской областисуд будет избирать меру пресечения.

Киберполиция прогнозирует, что Россия готовит масштабную кибератаку против Украины.

Ситуация на фронте.

Эксклюзивный комментарий Людмилы Денисовой об освобождении пленников Кремля.

Появились новые подробности нападения на лагерь ромов во Львове.

Теги: Выпуск новостей Греция Петр Порошенко Водный транспорт
Источник: 24 канал
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