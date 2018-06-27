Выпуск новостей за 14:00: Возвращение украинских моряков. Судебный иск против Порошенко

В выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 14:00 – Украинские моряки, которых обвиняли в контрабанде, вернулись домой после полуторагодовалого пребывания в Греции. Активисты подали в суд на Петра Порошенко за назначения Павла Жебривского аудитором НАБУ.

Также в выпуске: СБУ задержало двух кремлевских агитаторов в Днепропетровской области.



Виновнику смертельного ДТП в Ровенской областисуд будет избирать меру пресечения.



Киберполиция прогнозирует, что Россия готовит масштабную кибератаку против Украины.



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Эксклюзивный комментарий Людмилы Денисовой об освобождении пленников Кремля.



Появились новые подробности нападения на лагерь ромов во Львове.