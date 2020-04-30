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      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 14:00: Вспышка COVID-19 под Львовом. Жуткое убийство в Харьковской области

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 13:00 – на Львовщине на карантин закрыли село Давыдов. Там обнаружили 8 локальных, но не связанных между собой, ячеек заболевания коронавирусом. Сейчас там уже 20 инфицированных. На Харьковщине полицейские задержали женщину, которая обнаженной бегала по улице с пакетом, в котором была отрезаная голова. Жертвой стала 13-летняя дочь задержанной.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      В Україну прилетів черговий літак із засобами медичного захисту: із Китаю доправили 400 тисяч респіраторів та 50 тисяч захисних щитків для лікарів. 

      У Києві попередили про можливі перебої у наданні комунальних послуг. Адже заборгованість у столиці сягнула 6 мільярдів гривень, про це заявив Віталій Кличко. 

      На рахунки нардепа Іллі Киви наклали арешт, би стягти з нього судовий збір на користь родини Катерини Гандзюк. Все через наклеп на херсонську активістку. 

      У Дніпрі колектив медиків залишився в лікарні на самоізоляції. Таке рішення працівники ухвалили через перший випадок коронавірусу COVID-19 у медзакладі. 

      Теги: Убийство ребенка в Харькове Новости Харькова Новости Львова Выпуск новостей
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