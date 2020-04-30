Выпуск новостей за 14:00: Вспышка COVID-19 под Львовом. Жуткое убийство в Харьковской области

В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 13:00 – на Львовщине на карантин закрыли село Давыдов. Там обнаружили 8 локальных, но не связанных между собой, ячеек заболевания коронавирусом. Сейчас там уже 20 инфицированных. На Харьковщине полицейские задержали женщину, которая обнаженной бегала по улице с пакетом, в котором была отрезаная голова. Жертвой стала 13-летняя дочь задержанной.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Україну прилетів черговий літак із засобами медичного захисту: із Китаю доправили 400 тисяч респіраторів та 50 тисяч захисних щитків для лікарів. У Києві попередили про можливі перебої у наданні комунальних послуг. Адже заборгованість у столиці сягнула 6 мільярдів гривень, про це заявив Віталій Кличко. На рахунки нардепа Іллі Киви наклали арешт, би стягти з нього судовий збір на користь родини Катерини Гандзюк. Все через наклеп на херсонську активістку. У Дніпрі колектив медиків залишився в лікарні на самоізоляції. Таке рішення працівники ухвалили через перший випадок коронавірусу COVID-19 у медзакладі.