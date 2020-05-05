14:30
5 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 14:00 Вспышка COVID-19 в общежитиях Запорожья. Протест под Минздравом Украины

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 14:00 – в Запорожье уже второй раз зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии. На этот раз болезнь принесла медсестра, которая там живет. Под Министерство здравоохранения вышли с протестом председатели пациентских организаций, которые заботятся об украинцах – больных орфанными заболеваниями.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Правительство расширит перечень предприятий, которые смогут открыться с 11 мая.

      В Киеве заработали рынки и позволили кофейням работать на вынос.

      Владимир Путин наградил диктатора Ким Чен Ына медалью ко Дню Победы.

      Министр здравоохранения Максим Степанов и глава профильного комитета парламента Михаил Радуцкий сообщили, что медреформу не отменят, но исправят ошибки и будут подстраивать к украинским реалиям.

       

      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Когда закончится карантин: экономисты показали сценарии снятия ограничений
      сегодня , 07:10 Когда закончится карантин: экономисты показали сценарии снятия ограничений
      Євгенія Мазур
      Штрафы за нарушение ПДД: как о них узнать и оплатить онлайн
      сегодня , 07:01 Штрафы за нарушение ПДД: как о них узнать и оплатить онлайн
      Ірина Поліщук