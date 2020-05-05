Выпуск новостей за 14:00 Вспышка COVID-19 в общежитиях Запорожья. Протест под Минздравом Украины
В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 14:00 – в Запорожье уже второй раз зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии. На этот раз болезнь принесла медсестра, которая там живет. Под Министерство здравоохранения вышли с протестом председатели пациентских организаций, которые заботятся об украинцах – больных орфанными заболеваниями.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Правительство расширит перечень предприятий, которые смогут открыться с 11 мая.
В Киеве заработали рынки и позволили кофейням работать на вынос.
Владимир Путин наградил диктатора Ким Чен Ына медалью ко Дню Победы.
Министр здравоохранения Максим Степанов и глава профильного комитета парламента Михаил Радуцкий сообщили, что медреформу не отменят, но исправят ошибки и будут подстраивать к украинским реалиям.
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