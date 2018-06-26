Выпуск новостей за 14:00: Встреча Москальковой с моряками судна "Норд". ДТП на Ровенщине

Выпуск новостей за 14:00: Встреча Москальковой с моряками судна "Норд". ДТП на РовенщинеВыпуск новостей 12 Читати новину українською
В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 14:00 – российская омбудсвумен Татьяна Москалькова встретилась в Киеве с задержанными в Украине моряками судна "Норд", также она планирует посетить Максима Одинцова. На трассе "Киев – Ковель – Ягодин" автобус столкнулся с авто, в результате ДТП четверо человек погибли и семеро получили ранения.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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