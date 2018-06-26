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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: Встреча Москальковой с моряками судна "Норд". ДТП на Ровенщине

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 14:00 – российская омбудсвумен Татьяна Москалькова встретилась в Киеве с задержанными в Украине моряками судна "Норд", также она планирует посетить Максима Одинцова. На трассе "Киев – Ковель – Ягодин" автобус столкнулся с авто, в результате ДТП четверо человек погибли и семеро получили ранения.

Также в выпуске:

Пророссийские боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, один военный ранен.

Правоохранители установили 14 лиц, причастных к нападению на ромское поселение во Львове, сейчас им выбирают меру пресечения.

В Центре противодействия коррупции выяснили, что Холодницкий и его семья бесплатно получили почти полгектара земли в Киево-Святошинском районе.

Теги: Жертвы Украина – Россия Украинцы в плену РФ Аварии и ДТП Ровно Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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