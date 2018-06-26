Выпуск новостей за 14:00: Встреча Москальковой с моряками судна "Норд". ДТП на Ровенщине

В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 14:00 – российская омбудсвумен Татьяна Москалькова встретилась в Киеве с задержанными в Украине моряками судна "Норд", также она планирует посетить Максима Одинцова. На трассе "Киев – Ковель – Ягодин" автобус столкнулся с авто, в результате ДТП четверо человек погибли и семеро получили ранения.

Также в выпуске: Пророссийские боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, один военный ранен. Правоохранители установили 14 лиц, причастных к нападению на ромское поселение во Львове, сейчас им выбирают меру пресечения. В Центре противодействия коррупции выяснили, что Холодницкий и его семья бесплатно получили почти полгектара земли в Киево-Святошинском районе.