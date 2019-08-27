Выпуск новостей за 14:00: Встреча в нормандском формате. Новый глава СБУ на Кировоградщине

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 14:00 – после завершения саммита "Большой семерки" президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в ближайшие недели провести встречу в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова руководителем управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Также в выпуске: Президент Владимир Зеленский предлагать новоизбранной Верховной Раде назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука. Россия перебрасывает в Крым военную технику. Колонна с грузовиками "КамАЗ", топливными заправщиками и автомобилями материального обеспечения прошла накануне по Керченскому мосту. Соответствующее видео опубликовали на официальном сайте Минобороны России. Двенадцать обстрелов за сутки – враг не прекращает атаки по украинским армейцам. Горячо было почти по всей линии фронта.

Источник: 24 канал