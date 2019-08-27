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      Выпуск новостей за 14:00: Встреча в нормандском формате. Новый глава СБУ на Кировоградщине

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 14:00 – после завершения саммита "Большой семерки" президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в ближайшие недели провести встречу в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова руководителем управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

      Также в выпуске:

      Президент Владимир Зеленский предлагать новоизбранной Верховной Раде назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

      Россия перебрасывает в Крым военную технику. Колонна с грузовиками "КамАЗ", топливными заправщиками и автомобилями материального обеспечения прошла накануне по Керченскому мосту. Соответствующее видео опубликовали на официальном сайте Минобороны России.

      Двенадцать обстрелов за сутки – враг не прекращает атаки по украинским армейцам. Горячо было почти по всей линии фронта.

      blog_ava
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      Теги: Нормандский формат СБУ Выпуск новостей Новости Кропивницкого
      Источник: 24 канал
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