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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 14:00: Взятка и. о. председателя Госгеонедр. Утечка кислоты в Крыму

Выпуск новостей 43 Читати новину українською

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 14:00 – поймали исполняющего обязанности председателя Госгеонедр на получении взятки, он требовал 3 тысячи долларов и обещал посодействовать в оформлении документов на добычу торфа. В оккупированном Крыму в городе Армянск и соседних поселениях эвакуируют детей, люди жалуются на жжение в легких из-за высокой концентрации кислоты в воздухе

Также в выпуске:

Украинский призывают подписать петицию на сайте Белого дома в поддержку Олега Сенцова.

В Индии продолжает расти число жертв масштабных наводнений.

700 отмененных внутренних авиарейсов и поврежденные электропровода, Япония встретила опасный тайфун Джеби.

 

Теги: Новости Украины Коррупция Чрезвычайное происшествие Аннексия Крыма Новости Крыма Взятка Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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