Выпуск новостей за 14:00: Взятка и. о. председателя Госгеонедр. Утечка кислоты в Крыму

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 14:00 – поймали исполняющего обязанности председателя Госгеонедр на получении взятки, он требовал 3 тысячи долларов и обещал посодействовать в оформлении документов на добычу торфа. В оккупированном Крыму в городе Армянск и соседних поселениях эвакуируют детей, люди жалуются на жжение в легких из-за высокой концентрации кислоты в воздухе

Также в выпуске: Украинский призывают подписать петицию на сайте Белого дома в поддержку Олега Сенцова.



В Индии продолжает расти число жертв масштабных наводнений.



700 отмененных внутренних авиарейсов и поврежденные электропровода, Япония встретила опасный тайфун Джеби.