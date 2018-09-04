Выпуск новостей за 14:00: Взятка и. о. председателя Госгеонедр. Утечка кислоты в Крыму
В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 14:00 – поймали исполняющего обязанности председателя Госгеонедр на получении взятки, он требовал 3 тысячи долларов и обещал посодействовать в оформлении документов на добычу торфа. В оккупированном Крыму в городе Армянск и соседних поселениях эвакуируют детей, люди жалуются на жжение в легких из-за высокой концентрации кислоты в воздухе
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Источник: 24 канал
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