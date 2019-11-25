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      НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 14:00: Взорвали авто в Харькове. Протесты в Иране

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 14:00 – в это время в Харькове полиция объявила план перехвата – ищут злоумышленников, которые взорвали автомобиль адвоката. Десятки тысяч людей выходят на улицы в Иране, протестуя по поводу повышения цены на бензин. И уже более ста человек погибли.

      Также в выпуске:

      На севере Италии из-за непогоды обвалился виадук. Сооружение разрушили оползни, из-за которых образовалась пропасть длиной 30 метров.

      Судно, которое потерпело крушение у побережья Одессы, до сих пор – в море. И оказалось под прицелом объективов.

      На акцию протеста под Национальное агентство по вопросам госслужбы вышли представители киноиндустрии. Деятели искусства возмущены результатом конкурса на должность главы Госагентства по вопросам кино.

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      Теги: Протесты Иран Новости Харькова Авто Выпуск новостей
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