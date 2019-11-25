Выпуск новостей за 14:00: Взорвали авто в Харькове. Протесты в Иране

В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 14:00 – в это время в Харькове полиция объявила план перехвата – ищут злоумышленников, которые взорвали автомобиль адвоката. Десятки тысяч людей выходят на улицы в Иране, протестуя по поводу повышения цены на бензин. И уже более ста человек погибли.

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