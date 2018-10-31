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      Выпуск новостей за 14:00: Взрыв и катастрофа в Афганистане. Масштабные аварии в Киеве

      Выпуск новостей 51 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 14:00 – на западе Афганистана в провинции Фарах разбился вертолет с военными и политиками, все 25 человек погибли. Еще один инцидент произошел в Кабуле, возле тюрьмы себя подорвал смертник, погибли семь человек. Стоит в пробках не только левый берег Киева, транспорт остановился и на правом берегу, а все – из-за масштабных аварий.

      Также в выпуске:

      В Киеве левый берег стал в пробках, протестующие перекрыли Харьковское шоссе и требуют вернуть в их дома свет.

      В Индонезии сообщили, что стало причиной авиакатастрофы Боинга, в котором погибли 189 человек, – самолет таки был неисправен.

      Ситуация на фронте: двое украинских военных ранены, боевики используют запрещенное Минском вооружение.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Дороги Выпуск новостей Жертвы Теракт авиация Катастрофа Афганістан Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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