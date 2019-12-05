Выпуск новостей за 14:00: Взрыв на курорте в Польше. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 14:00 на горнолыжном курорте в Польше, в Щирке, взорвался жилой дом: минимум пять человек погибли. В прифронтовой зоне зафиксировали три обстрела.

Также в выпуске:

Под Офисом Президента бастуют инвесторы корпорации "Укрбуд". Люди возмущены тем, что застройщик остановил строительство жилых комплексов.

На заправке ОККО в Николаеве машины заправляли бензином вместо дизеля и наоборот: 15 полицейских автомобилей вышли из строя.

Пропускной пункт "Гнутовj" временно не будет работать из-за ремонта.

Рада перенесла рассмотрение Избирательного кодекса, потому решила согласовать его с предложением президента то, что приняла в нем предыдущая Рада.

Российская группа "Воровайки", с откровенно украинофобными песнями, собралась на гастроли в Украину.