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      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Выпуск новостей за 14:00: Взрыв на курорте в Польше. Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 14:00 на горнолыжном курорте в Польше, в Щирке, взорвался жилой дом: минимум пять человек погибли. В прифронтовой зоне зафиксировали три обстрела.

      Также в выпуске:

      Под Офисом Президента бастуют инвесторы корпорации "Укрбуд". Люди возмущены тем, что застройщик остановил строительство жилых комплексов.

      На заправке ОККО в Николаеве машины заправляли бензином вместо дизеля и наоборот: 15 полицейских автомобилей вышли из строя.

      Пропускной пункт "Гнутовj" временно не будет работать из-за ремонта.

      Рада перенесла рассмотрение Избирательного кодекса, потому решила согласовать его с предложением президента то, что приняла в нем предыдущая Рада.

      Российская группа "Воровайки", с откровенно украинофобными песнями, собралась на гастроли в Украину.

       

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      Теги: Новости политики Новости Польши Взрыв Война на Донбассе Выпуск новостей Офіс Президента
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