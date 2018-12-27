Выпуск новостей за 14:00: Взрыв в Виннице. Листы для плененных моряков
В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 14:00 – В троллейбуса, следовавшего в центре Винницы, разорвало внутреннее колесо. Ударной волной оторвало крышку люка на полу и травмировало ноги пассажирам. Украинские моряки могут успеть получить письма от родных к Новому году. Российские оппозиционные журналисты помогли переслать их в СИЗО "Лефортово".
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Источник: 24 канал
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