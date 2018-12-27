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      Выпуск новостей за 14:00: Взрыв в Виннице. Листы для плененных моряков

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 14:00 – В троллейбуса, следовавшего в центре Винницы, разорвало внутреннее колесо. Ударной волной оторвало крышку люка на полу и травмировало ноги пассажирам. Украинские моряки могут успеть получить письма от родных к Новому году. Российские оппозиционные журналисты помогли переслать их в СИЗО "Лефортово".

      Также в выпуске:

      В Министерстве инфраструктуры заверили, что в 2019 году построят более четырех тысяч километров дорог.

      За минувшие сутки пророссийские наемники семь раз обстреляли позиции ВСУ.

      В России испытали новую гиперзвуковую ракету "Авангард".

      Теги: Винница Взрыв Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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