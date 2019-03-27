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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Выпуск новостей за 14:00: Заявление России о выборах в Украине. Изменение места голосования

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 14:00 – выборы еще не состоялись, а в России фракция Владимира Жириновского уже внесла в Госдуму проект заявления о непризнании президентских выборов в Украине. ЦИК сообщил, что 316 тысяч украинцев временно изменили место голосования.

      Также в выпуске:

      Российские силовики проводят массовые обыски у крымских татар.

      Как сериал "Слуга народа" добавил избирателей Зеленскому.

      Украинский политзаключенный Павел Гриб в критическом состоянии.

      blog_ava
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      14108
      Теги: Выборы Президента 2019 Украина – Россия Выпуск новостей Владимир Жириновский
      Источник: 24 канал
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