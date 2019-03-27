Выпуск новостей за 14:00: Заявление России о выборах в Украине. Изменение места голосования
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 14:00 – выборы еще не состоялись, а в России фракция Владимира Жириновского уже внесла в Госдуму проект заявления о непризнании президентских выборов в Украине. ЦИК сообщил, что 316 тысяч украинцев временно изменили место голосования.
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Источник: 24 канал
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