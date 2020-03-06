Выпуск новостей за 14:00: Заявление Шмыгаля о воде в Крым. Скандальная встреча Волошина

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 14:00 – в новом правительстве хотят подавать воду в Крым. Такое неоднозначное заявление сделал новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде. Коронавирус имеет все шансы добраться до украинского парламента. Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин в конце февраля во Франции встречался с депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у которого обнаружили вирус.

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Вслед за Черновцами массовые собрания из-за коронавируса отменили в Сумской и Житомирской областях.

После увольнения Руслана Рябошапки, заявление об отставке написал и его первый заместитель Виталий Каско. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".