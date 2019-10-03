Выпуск новостей за 14:00: Закон о столице. Курс гривны

В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 14:00 – Рада приняла в первом чтении проект Закона о столице Украины. Голосовало за законопроект лишь монобольшинство, ни одна другая фракция документ не поддержала. Гривна продолжает падать по отношению к доллару. Нацбанк сегодня установил официальный курс на уровне 24,85. Евро сегодня стоит 27 гривен 15 копеек.

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