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      Выпуск новостей за 14:00: Закон о столице. Курс гривны

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 14:00 – Рада приняла в первом чтении проект Закона о столице Украины. Голосовало за законопроект лишь монобольшинство, ни одна другая фракция документ не поддержала. Гривна продолжает падать по отношению к доллару. Нацбанк сегодня установил официальный курс на уровне 24,85. Евро сегодня стоит 27 гривен 15 копеек.

      Также в выпуске:

      Российские наемники из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли окрестности поселка Золотое.

      Под немецким городом Тессин полицейские застрелили зебру, которая сбежала из цирка: животное вызвало хаос на дороге, из-за него едва не столкнулись две машины.

      В аэропорту американского штата Коннектикут произошла авария самолета времен Второй мировой войны. Семеро человек погибли.

      Проект диджитализации страны: когда украинцы получат все государственные услуги онлайн.

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      Теги: Новости Украины Законодательство Курсы валют Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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