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      Выпуск новостей за 14:00: Закрытие больницы в Одесской области. Иск в суд на ВОЗ

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 14:00 – больницу в Подольске, что в Одесской области, закрывают на карантин. Все потому, что у медиков зафиксировали болезнь. Жители Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения. ВОЗ обвиняют в якобы сокрытии пандемии COVID-19.

      Также в выпуске:

      Несмотря на карантин, нардепы начали рассмотрение поправок в "антиколомойский" закон.

      На Кировоградщине больным сахарным диабетом уже 3 месяц не выдают бесплатные лекарства.

      В Нафтогазе предложили использовать украинские нефтехранилища для излишков сырья.

      Теги: Больница Новости Одессы Выпуск новостей
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