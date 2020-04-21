Выпуск новостей за 14:00: Закрытие больницы в Одесской области. Иск в суд на ВОЗ

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 14:00 – больницу в Подольске, что в Одесской области, закрывают на карантин. Все потому, что у медиков зафиксировали болезнь. Жители Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения. ВОЗ обвиняют в якобы сокрытии пандемии COVID-19.

Также в выпуске: Несмотря на карантин, нардепы начали рассмотрение поправок в "антиколомойский" закон. На Кировоградщине больным сахарным диабетом уже 3 месяц не выдают бесплатные лекарства. В Нафтогазе предложили использовать украинские нефтехранилища для излишков сырья.