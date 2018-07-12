Выпуск новостей за 14:00: Закрытие дела против сына Авакова. Встреча Порошенко с Трампом
В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 14:00 – Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла так называемое "дело рюкзаков" против сына главы МВД Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. Во время саммита НАТО Петр Порошенко встретился с Дональдом Трампом.
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Источник: 24 канал
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