Выпуск новостей за 14:00: Закрытие дела против сына Авакова. Встреча Порошенко с Трампом

В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 14:00 – Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла так называемое "дело рюкзаков" против сына главы МВД Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. Во время саммита НАТО Петр Порошенко встретился с Дональдом Трампом.

Также в выпуске: 11 детей, которые отдыхали в отеле "Водоспад" в Яремче Ивано-Франковской области, доставили в больницу с отравлением. На Херсонщине правоохранители задержали мужчину с медалью "За возвращение Крыма". В Японии от наводнений погибли уже две сотни человек. Еще десятки человек пропали без вести, их продолжают искать.