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      Выпуск новостей за 14:00: Запрет на нерегулируемые рейсы из РФ. Стрельба в Венесуэле

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 14:00 – Кабмин поддержал предложение МВД о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Россией. Основанием этому стал перелет Юрия Бойко в РФ. В Венесуэле неизвестные открыли огонь из вертолета по участникам организованной акции протеста. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

      Также в выпуске:

      В пригороде Чикаго загорелись несколько зданий одного из предприятий.

      На Донбассе боевики убили пулеметчицу Яну Червоную и военного Александра Милютина.

      В центре Львова патрульные устроили специальное охоту на нарушителей-пешеходов.

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      Теги: Выпуск новостей Украина – Россия авиация Венесуэла
      Источник: 24 канал
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