Выпуск новостей за 14:00: Запрет на нерегулируемые рейсы из РФ. Стрельба в Венесуэле

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 14:00 – Кабмин поддержал предложение МВД о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Россией. Основанием этому стал перелет Юрия Бойко в РФ. В Венесуэле неизвестные открыли огонь из вертолета по участникам организованной акции протеста. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Также в выпуске: В пригороде Чикаго загорелись несколько зданий одного из предприятий. На Донбассе боевики убили пулеметчицу Яну Червоную и военного Александра Милютина. В центре Львова патрульные устроили специальное охоту на нарушителей-пешеходов.

Источник: 24 канал