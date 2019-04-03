Выпуск новостей за 14:00: Запрет на нерегулируемые рейсы из РФ. Стрельба в Венесуэле
В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 14:00 – Кабмин поддержал предложение МВД о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Россией. Основанием этому стал перелет Юрия Бойко в РФ. В Венесуэле неизвестные открыли огонь из вертолета по участникам организованной акции протеста. Информации о пострадавших или погибших пока нет.
Также в выпуске:
В пригороде Чикаго загорелись несколько зданий одного из предприятий.
На Донбассе боевики убили пулеметчицу Яну Червоную и военного Александра Милютина.
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Источник: 24 канал
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