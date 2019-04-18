Выпуск новостей за 14:00: Запрет ввозить в Украину российскую нефть. Пожар в итальянском лесу
В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 14:00 – Россия запретила экспорт российских нефти и нефтепродуктов в Украину. Также расширила запрет на ввоз ряда украинских товаров. Студенты сожгли тысячу гектаров леса, устроив барбекю. За это они получили штраф в 13,5 миллионов евро.
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Источник: 24 канал
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