Выпуск новостей за 14:00: Запрет ввозить в Украину российскую нефть. Пожар в итальянском лесу

В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 14:00 – Россия запретила экспорт российских нефти и нефтепродуктов в Украину. Также расширила запрет на ввоз ряда украинских товаров. Студенты сожгли тысячу гектаров леса, устроив барбекю. За это они получили штраф в 13,5 миллионов евро.

Также в выпуске: На Мадейре туристический автобус попал в ДТП. Один украинский военный ранен на передовой. Жительница Мариуполя взяла золотой Кубок мира по кикбоксингу.

Источник: 24 канал