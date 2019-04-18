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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 14:00: Запрет ввозить в Украину российскую нефть. Пожар в итальянском лесу

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 14:00 – Россия запретила экспорт российских нефти и нефтепродуктов в Украину. Также расширила запрет на ввоз ряда украинских товаров. Студенты сожгли тысячу гектаров леса, устроив барбекю. За это они получили штраф в 13,5 миллионов евро.

      Также в выпуске:

      На Мадейре туристический автобус попал в ДТП.

      Один украинский военный ранен на передовой.

      Жительница Мариуполя взяла золотой Кубок мира по кикбоксингу.

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      Теги: Санкции нефть Пожар Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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