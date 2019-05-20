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      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 14:00: Заседание Совбеза ООН по языковому закону. Реакция на инаугурацию

      Выпуск новостей 67 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 мая по состоянию на 14:00 – Россия созывает Совбез ООН из-за украинского закона о языке. Заседание состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени. Сторонники нового президента с восторгом наблюдали за церемонией инаугурации, скандировали "Зеленский" и "молодец" и одобрительно отреагировали на его первые решения.

      Также в выпуске:

      В центре Харькова ночью подожгли волонтерскую палатку.

      В Житомире врачи борются за жизнь двух пострадавших в результате пожара на автозаправочной станции.

      Российские дипломаты не обошли вниманием инаугурацию нового президента Украины и активно обсуждают ее.

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      Теги: Инаугурация Зеленского Украина – Россия языковый вопрос ООН Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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