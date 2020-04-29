Выпуск новостей за 14:00: Заседание ВСК по делу Гандзюк. Новый лесной пожар на Житомирщине

В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 14:00 – Офис генпрокурора и СБУ проигнорировали заседание ВСК по делу Екатерины Гандзюк. Они отметили, что там им не могут предоставить соответствующей безопасности. На Житомирщине снова произошел лесной пожар. Возгорание сухой травы возникло на территории Полесского природного заповедника в Олевском районе.

Также в выпуске новостей на 24 канале: На Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военного. ​ Действующую программу МВФ могут остановить из-за давления на НАБУ. Из-за границы самолетами эвакуировали еще 300 украинцев. НБУ с июня введет в обращение монету 10 гривен.