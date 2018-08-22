Выпуск новостей за 14:00 Землетрясение в Венесуэле. Отмена субсидий на газ без счетчиков

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 14:00 – Мир и дальше накрывают природные катаклизмы, вслед за Индонезией, сильное землетрясение в 7 баллов всколыхнуло Венесуэлу. Стихия стала самой мощной за последние 100 лет, о возможных жертвах пока ничего не известно. Кабмин отменил субсидии на газ для потребителей без счетчиков, это постановление начнет действовать с 1 октября.

Также в выпуске: Сегодня вступил в силу первый этап новых антироссийских санкций от США.



Освободить Олега Сенцова в который раз призвали в Госдепе США.



В Киеве сегодня вероятно будут пробки из-за генеральной репетиции военного парада.