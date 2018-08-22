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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 14:00 Землетрясение в Венесуэле. Отмена субсидий на газ без счетчиков

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 14:00 – Мир и дальше накрывают природные катаклизмы, вслед за Индонезией, сильное землетрясение в 7 баллов всколыхнуло Венесуэлу. Стихия стала самой мощной за последние 100 лет, о возможных жертвах пока ничего не известно. Кабмин отменил субсидии на газ для потребителей без счетчиков, это постановление начнет действовать с 1 октября.

Также в выпуске:

Сегодня вступил в силу первый этап новых антироссийских санкций от США.

Освободить Олега Сенцова в который раз призвали в Госдепе США.

В Киеве сегодня вероятно будут пробки из-за генеральной репетиции военного парада.

Теги: Новости Украины Субсидии Стихийный бедствия Землетрясение Венесуэла Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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