Выпуск новостей за 14:00: Жестокое избиение девочки в Киеве. Повышение цены на газ
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 14:00 – в Киеве сверстники жестоко избили девочку и сняли процесс на видео, у пострадавшей школьницы гематомы под глазами. Правоохранители уже начали искать жертву и нападавших. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет избежать повышения цены на газ, на котором настаивает МВФ.
Также в выпуске:
В ЦИК сообщили, что в зоне проведения ООС создадут специальные избирательные участки, чтобы украинские военнослужащие смогли проголосовать.
На время выборов Украина укрепит границу: появятся дополнительные посты, а на дежурство выйдут 7 тысяч пограничников.
В одной из школ Днепра случилось массовое отравление: 13 детей в больнице, еще 60 лечатся дома.
Источник: 24 канал
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