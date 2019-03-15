Выпуск новостей за 14:00: Жестокое избиение девочки в Киеве. Повышение цены на газ

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 14:00 – в Киеве сверстники жестоко избили девочку и сняли процесс на видео, у пострадавшей школьницы гематомы под глазами. Правоохранители уже начали искать жертву и нападавших. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет избежать повышения цены на газ, на котором настаивает МВФ.

Также в выпуске: В ЦИК сообщили, что в зоне проведения ООС создадут специальные избирательные участки, чтобы украинские военнослужащие смогли проголосовать. На время выборов Украина укрепит границу: появятся дополнительные посты, а на дежурство выйдут 7 тысяч пограничников. В одной из школ Днепра случилось массовое отравление: 13 детей в больнице, еще 60 лечатся дома.