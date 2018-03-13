Выпуск новостей за 14:00: Жуткое убийство на Днепропетровщине. Закон о ГБР

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 14:00 – в Павлограде школьник напал с ножом на соседей, в результате чего мужчина и ребенок погибли, а беременная женщина с ранениями оказалась в больнице. Депутаты провалили голосование за изменения в законопроект о Государственном бюро расследований.

Также в выпуске: В пожаре на полигоне в Николаевской области погиб военный, еще семеро получили ожоги. Нацбанк хочет запустить в оборот 10 гривен монетой. Россия отказалась отвечать на ультиматум Британии в деле экс-шпиона Сергея Скрипаля. За минувшие сутки на фронте ранили двоих военных. Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.