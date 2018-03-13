Выпуск новостей за 14:00: Жуткое убийство на Днепропетровщине. Закон о ГБР
Выпуск новостей 14:57, сегодня 172 Читати новину українською
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 14:00 – в Павлограде школьник напал с ножом на соседей, в результате чего мужчина и ребенок погибли, а беременная женщина с ранениями оказалась в больнице. Депутаты провалили голосование за изменения в законопроект о Государственном бюро расследований.
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Источник: 24 Канал
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